Corinthians recua e mudará preço de ingressos em jogo contra Flamengo

Na Leste Inferior Central e Lateral, as quantias subiram ainda mais: cerca de R$ 200 a R$ 250 a mais no preço-base. A mudança gerou uma série de críticas nas redes oficiais do Corinthians.

Veja nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para uma reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, os valores regulares dos ingressos para a semifinal da Copa do Brasil foram restabelecidos para os preços do Campeonato Brasileiro.

O retorno ao modelo original significa que isso engloba a política de descontos do valor de face dos ingressos para Fiel Torcedor, Conselho e demais públicos.

Os torcedores que já adquiriram o ingresso pelo valor mais alto serão reembolsados e terão a prioridade na compra do novo ingresso.