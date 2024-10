Com gol 'Puskas', Santos elimina Colo-Colo e lidera grupo B na Libertadores

O Santos venceu o Colo-Colo neste domingo por 1 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina.

Ketlen marcou único gol do jogo, com chapéu e encobrindo a goleira. Com o resultado, as Sereias da Vila assumiram a liderança do grupo B com seis pontos, mesma quantidade que o Olimpia, mas com maior saldo de gols. O Colo-Colo acabou sem pontos e, portanto, eliminado da Copa Libertadores matematicamente.

Como foi o jogo

Primeiro tempo equilibrado, mas de poucas finalizações das duas equipes. Ainda que o Colo-Colo tenha garantido maior posse de bola durante o início do jogo, foi o Santos que chegou mais vezes ao campo adversário. Nenhum dos lados, porém, criou chances reais de perigo durante a primeira etapa.