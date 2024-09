Vasco segura pressão com um a menos e empata com o Cruzeiro no Mineirão

A Raposa ficou com um homem a mais em campo aos 32min do segundo tempo e pressionou o Vasco no fim do jogo, mas não conseguiu a virada. A torcida reconheceu o esforço e aplaudiu os jogadores após o apito final mesmo com a igualdade.

Classificação e jogos Brasileirão

A notícia ruim do jogo ficou por conta de David, do Vasco, que saiu chorando de campo no começo do primeiro tempo e preocupa. Ele prendeu a perna no gramado, sentiu o joelho e passará por exames para saber a gravidade da lesão.

Com o resultado, o Vasco chega a três jogos sem vitória no Brasileirão. O time alcança os 36 pontos e ao menos ganha uma posição na tabela, ultrapassando o Galo e assumindo o nono lugar. O Cruzeiro aparece logo na frente, em oitavo, agora com 43 pontos.

O Cruzeiro agora tem outro carioca pela frente. Na quinta-feira (3), duela com o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Vasco segue em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira (2), às 19h15, na Arena MRV, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Como foi o jogo

Fernando Diniz, suspenso, não esteve no banco de reservas (foi substituído pelo auxiliar Eduardo Barros) do Mineirão, mas o estilo de jogo do ex-técnico da seleção brasileira já se mostrou evidente no time cruzeirense. Ainda com falhas na construção de jogadas, a Raposa encontrou dificuldades para executar o que o treinador prega, apesar de boas oportunidades finalizadas por Kaio Jorge no primeiro tempo.