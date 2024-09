Corinthians amplia jejum em clássicos e chega a dez jogos sem vitórias

O Corinthians perdeu do São Paulo por 3 a 1 na tarde deste domingo (29), no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão, e chegou a dez jogos sem vitórias em clássicos paulistas.

O que aconteceu

O Corinthians não vence um clássico desde 25 de julho de 2023, quando bateu o São Paulo por 2 a 1 na Neo Química Arena pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Desde então, o Timão acumula uma sequência de 14 meses e dez clássicos sem vitórias, sendo cinco contra o São Paulo, três contra o Palmeiras e dois contra o Santos.