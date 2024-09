Ex-presidente do Valencia critica Vinicius Jr: 'um merda como pessoa'

Ex-presidente do Valencia, Paco Roig criticou Vinicius Jr, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. Ao lembrar o caso de racismo que culminou na condenação de oito torcedores, o antigo dirigente afirmou que o brasileiro é um "merda como pessoa".

Ele [Vinicius Jr] será um grande jogador, mas ele é um merda como pessoa. Sempre indo ao árbitro. Eu fui à América do Sul 20 ou 30 vezes e nunca aconteceu nada comigo. Eu vou lá com humildade e falo com carinho. Eu não posso ir lá dizendo que sou o conquistador. Esse cara não pode ser assim. Paco Roig, ao jornal espanhol Relevo