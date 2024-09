Ruim para os dois: Cuiabá e Cruzeiro só empatam e estacionam na tabela

Como foi o jogo

O time visitante começou melhor, mas logo os mandantes se encontraram em campo. O Cuiabá poderia ter ido para o intervalo com a vantagem, porém Cássio teve uma boa atuação para evitar o gol em três lances de perigo. Walter trabalhou pouco e também salvou quando foi acionado na única vez durante a etapa em tentativa de Kaio Jorge.

Classificação e jogos Brasileirão

Cruzeiro coloca força máxima. Barreal, Lucas Silva e Matheus Pereira, que iniciaram no banco, entraram de uma vez no começo do segundo tempo para tentar levar mais qualidade técnica ao time mineiro. Mesmo assim, os times continuaram sofrendo, e o cansaço apareceu mais rápido pelo clima quente na Arena Pantanal. O Cruzeiro trocou mais passes com as alterações, mas cometeu muitos erros quando chegou perto do gol.

Expulsão no fim. O zagueiro João Marcelo parou o ataque de Eliel com um carrinho próximo da área e recebeu o cartão vermelho direto. O Cuiabá teve 15 minutos com um jogador a mais, mas foi o Cruzeiro que criou a melhor chance após se arriscar no ataque com chute de Barreal em cima de Walter.