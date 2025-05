WSL muda formato e Circuito Mundial de Surfe terá campeão por ranking

A WSL divulgou, nesta sexta-feira, que a partir de 2026 o campeão do Circuito Mundial de Surfe não será mais decidido em uma etapa final, onde os cinco melhores surfistas do Tour se enfrentam no formato de mata-mata. O título volta a ser definido via ranking cumulativo durante a temporada.

Outra mudança acontece com a tradicional etapa de Pipeline, no Havaí, que retoma o posto de última prova do ano, assim como era comum na década passada. Entre outras mudanças, se destacam o fim das repescagens durante as etapas e o aumento da presença de surfistas mulheres na competição.

Foram divulgadas também outras alterações no calendário e no formato. Oficialmente, a entidade deixará de lado o modelo atual, que segue de janeiro a setembro. O novo calendário começará em abril e vai até o mês de dezembro. A temporada regular terá nove eventos disputados com 36 homens e 24 mulheres. As duas etapas que antecedem Pipeline reduzem o número para 24 e 16, respectivamente. Os oito melhores homens e mulheres disputam o título na prova havaiana.