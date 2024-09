Textor vê Botafogo melhor, cita 2023 e alerta: 'Não pode estar confiante'

O que mais Textor falou

Placar zerado no Nilton Santos: "riamos muitas oportunidades, tivemos posse. Tivemos controle daquilo que queríamos fazer. Eles tiveram oportunidades também. [...] Parecia que poderia ter 2 a 0 só no primeiro tempo, mas São Paulo também poderia ter vencido. É irritante, mas é futebol. Estamos preparados para o jogo da volta. Se jogarmos dessa forma, apostaria nessa equipe todos os dias da minha vida".

Relação com Julio Casares: "Eu realmente aprecio que o Julio [Casares] esteja aqui. Ele foi um dos primeiros que me recebeu no Brasil de uma forma muito boa. [...] É importante para as pessoas entenderem que os presidentes ainda podem ser amigos, eles podem ser muito civis um com o outro, podem advogar por seus pontos de vista de política pública. Como amigo, eu diria que foi ótimo vê-lo aqui. Demos um abraço forte porque não nos víamos há muito tempo. Nos dias de Libra, foi uma das pessoas que me recebeu melhor".

Rebateu Rodolfo Landim: "Nós estamos construindo uma organização, uma equipe. Estamos fazendo investimentos em jogadores e nós estamos gastando consideravelmente menos do que diz a lei do fair play sobre os 75% dos nossos rendimentos em vendas e em salários de jogadores. Acho que o Landim no outro dia disse que precisávamos ter regras porque lugares como o Brasil não têm essas regras, se um investidor vem e se aproveita do fato de que não temos as regras. Mas estamos em total concordância com todas as definições do fair play financeiro ao redor do mundo".