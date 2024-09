'Time titular do São Paulo está no canto no cisne', afirma Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro destacou no Posse de Bola que a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Brasileirão ampliou as opções para Luís Zubeldía pensar no time que vai encarar o Botafogo pela Libertadores, na quarta-feira (18), no Engenhão. Para ele, o time considerado titular vive "o último canto do cisne", e tem gente pedindo passagem.

'São Paulo fez um grande jogo contra o Cruzeiro': "O São Paulo fez um grande jogo e mereceu vencer por mais gols, é incrível como o Cruzeiro é um adversário cabalístico na vida do São Paulo, o São Paulo ganha sempre do Cruzeiro. Essa vitória mantém o time numa colocação decente no Brasileiro para, se for eliminado da Copa Libertadores pelo Botafogo, o time mais forte do Brasil, exista uma boia não para disputar o título, mas para jogar pela Libertadores do ano que vem entre os quatro.

'São Paulo pode surpreender o Botafogo no Rio': "A exibição do time e de alguns jogadores colocam dúvidas pro Zubeldia na quarta-feira. Mais que isso: coloca uma possibilidade de confundir o Artur Jorge — o São Paulo vai pro Rio com pontas mais rápidos, com três zagueiros, com a formação mais tradicional? Segundo o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, quando o Cruzeiro foi entender o jogo do São Paulo com três zagueiros, o São Paulo surpreendeu o Cruzeiro e pode surpreender o Botafogo. O William Gomes talvez seja, daqueles que participaram do jogo de ontem, o maior candidato a ser titular na quarta-feira".