Com Renato Gaúcho suspenso, Grêmio põe auxiliar Alexandre Mendes no comando

Na entrevista coletiva após o incidente, Renato acusou o quarto árbitro Jailson Macedo Freitas de interferir na expulsão de Diego Costa. Ele argumentou que Jailson é diretor da federação de arbitragem da Bahia e insinuou que o profissional teria favorecido o time do seu estado.

Sem Renato Gaúcho, o Grêmio terá o auxiliar Alexandre Mendes no comando. Renato ficou em Porto Alegre e manterá contato com outros integrantes da comissão técnica que estarão em uma das cabines do estádio.

O Grêmio está na 15ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos, e precisa vencer para se afastar do Z4. Além de Renato Gaúcho, os suspensos Kannemann e Gustavo Martins também serão desfalques.