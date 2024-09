Amigo de Galoppo, reforço do São Paulo estreou tarde e é cão de guarda

Santiago Longo era um nome desconhecido do futebol brasileiro até o início da semana, quando foi anunciado como novo reforço do São Paulo. O volante argentino tem 26 anos e chega por empréstimo ao clube do MorumBis.

Quem é ele?

É velho conhecido de Galoppo. Longo e o seu novo colega de equipe foram vizinhos no município de Freyre, em Córdoba. Os amigos jogaram juntos em um time local quando eram crianças.

Estreou tarde no futebol profissional e é cão de guarda. O volante atua como um protetor dos zagueiros e sai pouco ao ataque. Ele jogou nas categorias de base do Belgrano e fez seu primeiro duelo no elenco principal somente em 2020, quando já tinha 22 anos.