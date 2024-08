Tironi critica torcida do Galo por cantar em minuto de silêncio a Izquierdo

Uma nota infeliz, bem triste, bem mal educada e bem pouco respeitosa. Teve um minuto de silêncio, eu sei que no Brasil ninguém respeita o minuto de silêncio porque banalizaram, mas eu acho que ontem era um caso muito especial; eu estava no Morumbi e no minuto de silêncio a torcida do São Paulo simplesmente se calou e depois teve um pouco de aplauso, mas a torcida do Galo que estava presente em nenhum momento fez a menor menção de parar de cantar, ficou cantando o tempo todo durante o minuto de silêncio. É no mínimo mal educado e desrespeitoso o que fez ali a torcida do Galo, que fez uma linda festa com a vitória, mas nessa hora aí foi realmente muito triste. Eduardo Tironi

'Luciano virou alvo da torcida do São Paulo no estádio', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro criticou a atuação de Luciano na derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Atlético-MG, no MorumBis, pela Copa do Brasil. Ele destacou que o atacante virou o principal alvo da torcida no estádio, acompanhando sintoma das redes sociais.

Flamengo foi quase heroico ao vencer nesses condições, diz Mattos