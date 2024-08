Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Inter: veja onde assistir

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem a partida. A programação pode ter alterações.

O duelo do primeiro turno estava inicialmente marcado para o dia 4 de maio. A partida foi adiada pela CBF por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

Cruzeiro e Inter voltam a se enfrentar depois de apenas três dias. Os times jogaram no último domingo (25) no Beira-Rio, pela 24ª rodada da competição, e o Colorado levou a melhor: 1 a 0, gol de Borré.

Cruzeiro x Internacional - Campeonato Brasileiro

Data e hora: 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)