Onde vai passar Melgar x Vasco pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

A melhor campanha do Cruz-Maltino na competição foi em 2011, quando chegou às semifinais. Porém, acabou eliminado pela Universidad de Chile, comandada por Jorge Sampaoli.

Nesta edição, sob o comando de Fábio Carille, o Vasco está no Grupo G. Além do Melgar (PER), a chave ainda conta com Lanús (ARG) e Puerto Cabello (VEN).

Melgar x Vasco -- Copa Sul-Americana 2025