Transmissão ao vivo de Universidad de Chile x Botafogo: veja onde assistir

O técnico Renato Paiva fará o seu segundo jogo. Ele comandou o Botafogo no empate com o Palmeiras, válido pelo Brasileirão, no fim de semana.

O Alvinegro está no Grupo A. Além da Universidad de Chile, a chave conta ainda com Estudiantes e Carabobo.

Universidad de Chile x Botafogo -- Copa Libertadores 2025