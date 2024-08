Fla vê 'velho fantasma' e chega esfacelado para decisão na Libertadores

Arrascaeta sentiu dores musculares no clássico contra o Botafogo. Ele foi substituído logo no início do jogo e está em tratamento intensivo.

Já Allan foi diagnosticado com tracos falcêmicos. É uma situação atípica onde o volante pode potencializar quadros de desidratação, hipertermia, acidose e alteração de oxigenação do sangue em atividades físicas em regiões de altitude. No caso do jogo contra o Bolívar, ele será realizado a mais de três mil metros acima do nível do mar, fato que o fez ser poupado no duelo com os bolivianos na fase de grupos, por exemplo.

Gerson precisou ser substituído durante o clássico com o Botafogo. Segundo Tite, a decisão foi para preservar o volante e evitar que ele se lesionasse:

Nós tínhamos que jogar dois jogos em um só, esse [contra o Botafogo] e o de quinta [contra o Bolívar]. Eu precisava tirar ou não teria o Gerson na quinta Tite

De la Cruz pede desculpas por não jogar, e Rossi acusa cansaço

Tite revelou, após a derrota para o Botafogo, que De la Cruz chegou a pedir desculpas por não jogar o clássico com o Botafogo. O meia uruguaio apresentava índices físicos que deixaram o departamento médico em alerta, o que motivou a recomendação para que ele fosse poupado da partida.