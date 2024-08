Atlético não dá espaço para zebra, bate CRB com facilidade e vai às quartas

Como foi o jogo

Nova postura. Depois do susto no jogo de ida ao começar perdendo por 2 a 0, o Galo alvinegro fez valer o mando de campo para dessa vez impor o ritmo logo no primeiro minuto. O Atlético já começou com duas chances claras desperdiçadas, mas o ataque engrenou rápido e buscou dois gols ainda na etapa inicial.

Preocupação. Guilherme Arana se destacou como o principal jogador do Atlético, marcando o primeiro gol do jogo e dando a assistência para Saravia no segundo. Aos 10 minutos do segundo tempo, o lateral sentiu dores no joelho e pediu para ser substituído.

Classificação tranquila. O cenário continuou o mesmo e o Galo só confirmou a vitória. Mesmo com o time encaixado, Gabriel Milito gastou todas as substituições e os reservas mantiveram o jogo acelerado. Palacios saiu do banco para dar a assistência do terceiro gol do Atlético, o segundo de Saravia no jogo.

Lances de destaque

1x0. Otávio, na intermediária, lançou em profundidade entre zagueiros do CRB. Arana infiltrou a área pelo lado esquerdo para atacar e chutou rasteiro, tirando do goleiro, direto para o gol.