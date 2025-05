Surfe: Líder do ranking, Italo dá show, voa e avança em Gold Coast

Líder do ranking mundial, o brasileiro Italo Ferreira deu show em sua primeira bateria na etapa de Gold Coast da WSL e avançou de fase.

O que aconteceu

Italo venceu a bateria com somatório de 16.03 (8.03 e 8.00). O brasileiro não deu chances para os adversários desde o início, escolheu bem as ondas, mostrou repertório e até arriscou aéreos.

Liam O'Brien ficou em segundo lugar com somatório de 15.77 (8.07 e 7.79) e também avançou. No final, ele encontrou uma onda com tubo e levou a torcida a pedir nota 10, mas não foi o que os juízes definiram.