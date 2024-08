Cruzeiro e mais dois: Menin aponta quem são os maiores rivais do Atlético

Rubens Menin, acionista majoritário da SAF do Atlético-MG, apontou quem são os três maiores rivais do Galo.

O que aconteceu

Além do Cruzeiro, rival histórico, o empresário disse que Flamengo e Palmeiras formam o top-3 com a Raposa. Ele explicou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar nesta segunda-feira (5), no canal do UOL Esporte no YouTube.