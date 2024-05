Palmeiras: 'Caso de Abel Ferreira é bem pior que o do Gabigol', diz Lavieri

O colunista Danilo Lavieri analisou no Posse de Bola que a polêmica envolvendo Abel Ferreira no Palmeiras é mais grave que a de Gabigol no Flamengo. Ele destacou que, por mais que Gabriel tenha errado ao vestir a camisa de um rival num espaço privado, Abel assinou um pré-contrato com outro clube sem avisar ao Alviverde.

'Abel assinou com outro time e não comunicou o Palmeiras': "Eu acho inclusive esse caso bem pior do que o caso do Gabigol, é bem mais grave, eu entendo toda a movimentação que teve o caso do Gabigol, não é o ideal, mas ele estava ali na casa dele, num churrasco, e foi fotografado. O caso do Abel, o Abel assinou um contrato com outro time e não comunicou o Palmeiras aparentemente. A gente vai lembrar no dia 8 de dezembro o Palmeiras soltou uma nota que fez uma reunião com Abel Ferreira que o trabalho dele continuava e que o Abel não manifestou que tinha nenhuma outra proposta. Ou seja, a diretoria do Palmeiras não sabia disso, pelo menos publicamente deixou claro que não sabia, a não ser que a diretoria tenha mentido no comunicado que fez".

'Abel cobra transparência e profissionalismo, não pode fazer isso': "Na reta final do Brasileirão, ontem eu tive até o cuidado de reler as coletivas dele, o Abel sempre falou 'vamos ver o calendário', 'é muito ruim', 'a gente vai ver o que vai acontecer'. Teve uma entrevista do Vítor Castanheira, o auxiliar do Abel, que ele disse 'não vou comentar especulação'. O Abel também falou mais de uma vez 'não vou falar sobre especulação', mas quando o Abel se porta do jeito que ele se porta nas coletivas, cobrando transparência, cobrando profissionalismo, ele não pode fazer o que ele fez".