Coordenador do Palmeiras diz como clube atingiu hegemonia de 'PSG e Bayern'

Daniel Gonçalves é coordenador de performance do Palmeiras e está no clube desde 2020 — ele é considerado pela diretoria como um dos principais nomes do Núcleo de Saúde e Performance. Nesse período no clube, ele já fez parte de 11 títulos e, em entrevista ao UOL, explicou como o Alviverde chegou a essa hegemonia que só se vê no futebol europeu.

O que ele disse

O futebol brasileiro há alguns anos era sazonal. A equipe vencedora ganhava e ficava sem ganhar um tempo. Mas agora com processo estruturado, padrões bem definidos, ajustes sempre, apetite por novas conquistas, temos mais condições de conquistar resultado. Viramos esse modelo no futebol brasileiro. Bayern, o Manchester City no futebol inglês, o PSG, clubes italianos de Milão [Inter e Milan], percebemos que as grandes equipes vencem, mas elas conseguem se estruturar e se manter no topo, e isso está rolando no futebol brasileiro. Resiliência de saber lidar com a pressão, não se contentar com o que foi para o passado, ter essa visão futurista de lutar por inovações. A cobrança da torcida molda nosso dia a dia, cada clube tem seu padrão, mas por isso nós somos o maior campeão do Brasil.

'Eu vejo muitas semelhanças entre Abel e Vanderlei Luxemburgo'

Daniel chegou ao Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo no início de 2020. Eles fizeram um trabalho no ano anterior no Vasco e reeditaram a parceria no Palmeiras.