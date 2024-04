Leila chama Textor de 'idiota' e lembra virada do Palmeiras: 'Ficou louco'

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, voltou a falar sobre John Textor, dono da SAF do Botafogo, e o chamou de "idiota" por conta das acusações de manipulação de resultados. A palmeirense ainda alfinetou o empresário ao lembrar da virada alviverde por 4 a 3, no Brasileiro do ano passado:

"Eu acho que ele ficou louco por causa disso. Tudo começou no 4 a 3 do Palmeiras, pode ter certeza, ele não esquece disso".

O que ela disse