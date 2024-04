Zagueiro faz gol contra bizarro e 'decide' acesso em estadual de SP; veja

Um lance quase que despretensioso decidiu o acesso do Votuporanguense à Série A2, a 2ª divisão do Campeonato Paulista (assista abaixo). A equipe do interior venceu, em casa, o Desportivo Brasil no último sábado (20).

O que aconteceu

O jogo, válido pela volta da semifinal da A3, estava em 0 a 0 até os 6 minutos do 2° tempo, quando o time de Votuporanga se lançou ao ataque em jogada pela direita — naquela ocasião, a decisão ficaria para os pênaltis, já que houve empate também na ida.

Tudo mudou quando o atacante Anderson Tanque recebeu de Kayky e, já dentro da área, pegou mal na bola ao tentar finalizar — o chute acabou fraco e sem direção à meta de Levy.