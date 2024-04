Manipulação: Textor reforça acusação, mas deixa provas para reunião secreta

A imagem do computador permite perceber e avaliar de forma mais precisa. O que o jogador decide é não interceptar a jogada. Quando vemos o que ocorreu naquele jogo, ele estava com mais de oito desvios acima do esperado naquele jogo. Cinco em particular tiveram cinco, seis ou oito deficiências em jogadas de gol. Eu não estou dizendo que esses jogadores manipularam o jogo. Eu vejo que esse jogo foi manipulado pelo comportamento, pelo envolvimento.

Envolvimento dos clubes

"Eu acredito que o Palmeiras foi beneficiado em 2022 e 2023. Mas eu nunca acusei o Palmeiras ou o São Paulo, como equipe, de serem responsáveis por isso. Eu não sei o motivo pelo qual os jogadores se comportaram daquele jeito naquele dia. E nunca aleguei que Leila ou Julio Casares estavam envolvidos nisso".

Relação com Leila Pereira

"Por sorte eu não falo português fluentemente e não tive a chance de ler tudo o que ela falou sobre mim. Eu recebi reações diferentes de outros presidentes de equipes. Mas já disse que não apresentei acusação contra ela. A decisão dela foi simplesmente me atacar. Se apresentei alguma declaração falsa, ela poderia dizer diretamente. Eu acho que é uma conversa fútil. Ela quer criar algum tipo de ruído dizendo que não produzi prova. Eu apresentei. Sei que ela fou ao tribunal desportivo, falou com a imprensa, tratou de me difamar. Eu apresentei tudo de maneira calma, mas ela optou por outra abordagem".

Investigou o próprio Botafogo na reta final do Brasileirão? O que aconteceu?