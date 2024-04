Sem Globo: veja onde assistir aos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (22), os detalhes dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil. Nesta etapa, as transmissões ficam com Sportv, Amazon Prime Video e Premiere — a TV Globo só entra em ação nas fases seguintes.

Os jogos de Corinthians, São Paulo, Grêmio e Fluminense, por exemplo, ficam só no streaming: o Amazon Prime Video será a responsável pelas transmissões.

Já clubes como Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco entram em campo com exibição da TV fechada: tanto no Sportv quanto no Premiere.