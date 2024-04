CPI diz que Textor tem indícios e não provas, mas investigará manipulação

Chegamos a uma conclusão. Tivemos conhecimento de diversos indícios. Não queremos falar em provas. Indícios importantíssimos. Não podemos dizer que participamos de uma conversa sem conteúdo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI

O que mais Kajuru disse? "Consideramos indícios. Não se tratou apenas de trazer indícios apenas envolvendo o Botafogo. Ele falou de outros jogos, mostrou outras imagens. Temos indícios para investigar independentemente e chegarmos a conclusão de quem nos interessa nas nossas reuniões".

Dizer que temos indícios não significa que não poderemos ter provas. É importante deixar isso bem claro Kajuru

A próxima reunião da comissão será na quarta-feira (24).

A avaliação de Textor

Durante as cerca de três horas que falou publicamente sobre as acusações de manipulação, Textor disse que enviaria aos senadores os relatórios da Good Game, com vídeos e nomes dos jogadores e árbitros supostamente envolvidos.