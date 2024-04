19 jogos em 2 anos: Luan segue sina e vê janela fechada com nova rescisão

O meia-atacante Luan, que recentemente rescindiu com o Vitória, segue sem engrenar no futebol com apenas 19 jogos em dois anos. Além disso, o jogador vê a janela brasileira fechada para novos contratos.

2022: negociado por Duilio para ter "vitrine"

Luan não tem uma sequência relevante de partidas há três anos, quando estava no Corinthians. Ele foi contratado pelo clube no fim de 2019 por quase R$ 29 milhões.

Em agosto de 2022, o jogador foi anunciado pelo Santos por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação por mais uma temporada.