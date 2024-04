Luan rescinde com Vitória; trajetória durou três meses e seis jogos

Nos últimos dias, ele perdeu ainda mais espaço no elenco comandado por Léo Condé. O meia-atacante sequer foi relacionado, por exemplo, para a estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro.

Luan não engata uma boa sequência desde 2019, quando saiu do Grêmio rumo ao Corinthians. Ele também passou pelo Santos e pelo Grêmio, mas acabou descartado por ambos.