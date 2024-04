Áudios de Robinho Ep. 8: Advogados se dividem sobre legalidade da prisão

Narrador

Parece simples pra quem não entende tanto de direito. Parece lógico que, se a pessoa foi condenada, ela pague pelo que cometeu. Só que eles não foram julgados nem condenados aqui no Brasil.

O que tava em jogo ali era uma decisão que ultrapassa os limites do próprio caso do Robinho.

Era uma audiência bastante espinhosa tanto pra Justiça quanto pra diplomacia brasileira. Naquele dia não era a inocência do Robinho que tava em jogo. Isso já foi decidido em 2022. Ele é culpado, de acordo com a Itália. Mas o que tava em jogo era se essa condenação teria validade no Brasil.

Minutos antes do julgamento do Robinho começar no STJ, eu entrei na sala onde os advogados se reúnem antes da sessão. Lá eu encontrei o James Walker, o presidente da Anacrim.

A Anacrim é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, uma entidade que se habilitou no processo do Robinho como amicus curie, um termo jurídico em latim para "amigo da Corte". Um amigo da corte é uma instituição, uma pessoa, alguém de fora do caso que entra no processo pra ajudar os juízes a tomar uma decisão. Eu quis entender qual seria a participação do James no julgamento.

JAMES WALKER

A Anacrim defende o seguinte: que independentemente de nós ingressarmos na discussão meritória daquilo que ocorreu no julgamento lá na Itália, isso não é mais passível de discussão, nós temos uma outra questão de fundo muito importante de ser tratada, que é a questão da verificação neste processo aqui, de homologação de sentença estrangeira para transferência do cumprimento de pena no BrasiL . Tem uma outra questão que pra mim é uma das mais importantes. Acontece que como é que os países da Europa olham, enxergam e tratam alguém como o Robinho? O Robinho é um menino da periferia, pobre, que cresceu, ganhou dinheiro, ficou rico e famoso, o fato dele ser pobre e se tornar rico e famoso e atuar como alguém rico e famoso na Europa, já é algo que afeta a normalidade de um pensamento próprio de uma sociedade muito conservadora. Para além disso, para eles não pra nós, o Robinho tem um grande defeito existencial. O Robinho é preto.