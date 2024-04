Preparador de goleiros joga como titular e participa de gol na Espanha

Têm sido dias complicados para mim e para o treinador, sempre me mostrou seu apoio. Ainda que minha forma não seja a melhor, isso é como andar de bicicleta, não se esquece

Por que preparador de goleiros jogou

O Arenteiro não pôde contar com nenhum de seus três goleiros no último jogo. Diego García e Manu Figueroa, primeira e terceira opções da função, estão lesionados. E Pablo Brea, arqueiro reserva, está no clube via empréstimo do Deportivo La Coruña, e não pôde entrar em campo devido a cláusula contratual.

Rivas não queria, mas, diante da impossibilidade do clube de contratar um goleiro sem contrato, aceitou ser inscrito como atleta. O preparador de goleiros atuou como arqueiro profissional até a temporada passada.

Brea deve retomar o posto de goleiro titular nos próximos jogos da terceira divisão.