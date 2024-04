Áudios de Robinho Ep. 7: 'Foi orgia, não estupro', diz Claytinho

CLAYTINHO

E eu, como também estava um pouco alterado, estava tomando vodca, estava meio que emocionado, eu encostei no sofá, no sofazinho da balada lá, e acabei dormindo, peguei no sono. Encostei assim, acabei pegando no sono. Aí, quando eu lembro, o Robinho me puxou. 'Clayton, estão todos procurando, cadê você? Vem cá.' Me puxou. Aí eu fui, me puxou, e é onde eu fui até o camarim. Chapelaria.

ADRIANO

Chapelaria.

CLAYTINHO

Chapelaria, isso. Cheguei lá, ela estava transando. Ela estava transando com o Alex, com o Falco, ela estava transando com o Falco, e o Alex estava na frente dela. Mas estava transando normal.

ADRIANO

O Robinho te acordou e te chamou para a chapelaria?

CLAYTINHO

Me chamou. Me chamou, vem aqui ver. Exatamente, eu fui. E aí, aquela cena, eu vi, eu fiquei até surpreso. Fiquei surpreso, porque eu e ela, tinha um carinho, a gente trocava ideia normal, eu fiquei muito surpreso. Legal. Ela estava normalmente transando, normalmente. Ela não estava totalmente bêbada. Eu tentei. Eu falei, 'opa', só que eu estava dormindo. Eu tinha fumado Gudang, eu estava dormindo. Então eu fiquei meio sonolento, e eu estava tentando e eu não conseguia.

ADRIANO

Você tentou transar com ela?