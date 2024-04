Ronaldo revende SAF do Cruzeiro logo após acabar trava do contrato inicial

Depois disso, no período entre 2 a 5 anos, Ronaldo poderia renegociar a SAF desde que algumas condições fossem satisfeitas. Pelo que apurou o blog, ele teria de se manter no Conselho de Administração do Cruzeiro e a revenda deveria ocorrer por um múltiplo da entrada inicial.

Nenhuma das fontes confirmou o valor do negócio. Mas a informação da Radio Itatiaia, entre outros veículos, é que a operação de revenda para Pedro Lourenço chega a R$ 600 milhões. Inclui-se aí valor já aportado pelo empresário para compra de 20%. Não está claro quanto de dinheiro iria para Ronaldo e quanto será investido na SAF.

De qualquer maneira, o valor do negócio é bem maior do que o aporte dado por Ronaldo no Cruzeiro, de R$ 50 milhões. Assim, as duas condições previstas contratualmente seriam satisfeitas, bastando o ex-atacante se manter no Conselho de Administração.

A venda do Cruzeiro para Ronaldo ocorreu com algumas controvérsias. Primeiro, não foi divulgado inicialmente que o seu aporte seria de R$ 50 milhões, e sim que seria feita uma compra por R$ 400 milhões. No final, o restante da operação era uma obrigação de gerar receitas extras no valor de R$ 350 milhões. Se isso não ocorresse, aí seria ele que teria de aportar dinheiro para completar.

A previsão de Pedro Lourenço e Ronaldo é de assinar a venda da SAF do Cruzeiro nesta segunda-feira, com um período de transição na gestão entre os dois. Mas o empresário já escolheu um novo diretor de futebol, Alexandre Mattos.