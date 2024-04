Santos se reapresenta após folga dupla e atualiza situação de lesionados

O lateral Aderlan, por fim, fez um trabalho leve com a bola, mas sem contato com o restante do elenco. O defensor realizou uma cirurgia na mão esquerda na última terça-feira.

O duelo contra o Guarani ainda não contará com a presença da torcida devido a punição do STJD a respeito dos incidentes na derrota para o Fortaleza que culminou no rebaixamento do Alvinegro Praiano. A pena é de três jogos com portões fechados e mais três com público parcial, com o triunfo contra o Papão sendo o primeiro duelo cumprindo a medida.