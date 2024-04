Jogador morre após bater a cabeça em muro que cercava o campo na Argentina

O jogador Ángel Ojeda, de 23 anos, do clube Ferré de Bella Vista, morreu após bater contra um muro que contornava o campo do San Martín, na Argentina.

O que aconteceu

Ojeda foi brigar por uma bola próxima à linha de fundo aos 10 minutos do segundo tempo, mas bateu acidentalmente no muro. Devido à violenta colisão, o atleta começou a ter convulsões no campo e foi levado às pressas para um hospital local, já em estado grave.

Quando o jogador chegou ao hospital, os médicos constataram que ele havia sofrido um grave traumatismo cranioencefálico. Apesar dos esforços, o jovem não resistiu.