Coudet reprova vaias no Inter: 'Com esse clima, não será campeão nem com Guardiola'

A pressão é cada vez maior sobre o trabalho de Eduardo Coudet no Internacional e o treinador resolveu rebater as vaias da torcida no Beira-Rio. Desde o primeiro minuto da partida diante do Atlético-GO — o jogo terminou 1 a 1 — as cobranças eram pesadas, sobretudo sobre o treinador. Em sua defesa, o comandante pediu um voto de confiança e afirmou que, com o atual clima, nem Pep Guardiola conquistaria títulos no clube.

"Não vou brigar com o torcedor, nós precisamos disso, precisamos do estádio cheio, pulsando, como foi na Libertadores. É uma realidade. Ou saímos desse clima todos juntos ou será muito difícil", disparou, reclamando da falta de apoio.

"Todo mundo sabe que o Inter não vai ser campeão com esse clima. Todos jogadores dão raça, entram de cabeça em cada lance e se pede raça. Chegamos na Libertadores porque o Beira-Rio jogou junto. A torcida nos empurrou", continuou. "O Inter não vai ser campeão comigo e nem com o Guardiola com esse clima. E estou aqui porque acredito que seja possível. O clube só é grande pela sua gente".