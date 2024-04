'Foi orgia': amigo de Robinho dá sua versão sobre a noite do crime

Leia outros pontos da entrevista:

UOL: O que aconteceu na boate?

Claytinho: Como eu também estava um pouco alterado, tomando vodca, encostei no sofá da balada e acabei dormindo. Quando eu lembro, o Robinho me puxou: 'Clayton, estão todos te procurando, cadê você? Vem cá'. Aí eu fui, ele me puxou e fui até a chapelaria. Cheguei lá, ela estava transando com o Alex, com o Falco. Mas estava transando normal. Fiquei até surpreso porque eu e ela, a gente tinha um carinho, a gente trocava ideia normal. Ela estava transando normalmente. Ela não estava totalmente bêbada. Eu tentei transar, não consegui. Eu lembro que o Galan também [tentou], acho que por causa do sarro, né? O Galan também não conseguiu. O Robinho tentou, mas não transou com ela. Por quê? Porque não tinha camisinha. E ela falava assim: 'Só com camisinha'. O Robinho, porra, tem a esposa dele, morre de medo. Imagina quantas mulheres querem sair com o Robinho, milhares.

Ela e as amigas tinham bebido?

Como elas estavam com a gente, normal? Chegavam os combos com vodca, a gente dava. Enchia assim e dava. Normal. Ela comentou que alguém colocou algum tipo de entorpecente, alguma coisa no copo dela. Jamais! Todos nós não usamos droga. Molecada é tudo contra isso. Mas a molecada gosta de tirar uma onda mesmo. Gosta de beber, gosta de curtir um pagode e fazer um churrasco. Claro, de estar com mulher. E o que acontece? Ela estava sempre tomando, sempre bebendo. Tomava um drinque, o copo sempre cheio, ela não virava.

O que aconteceu depois?

Eu estava meio decepcionado porque eu queria transar. Eu queria ficar com ela. Então falei com ela para a gente ficar no carro. Ela falou: 'Eu estou cansada também. Estou enjoada'. Eu e ela ficamos no carro. E nós dois começamos a nos beijar. Do nada, ela começou a passar mal, por causa da bebida. Então ela começou a chorar, porque deu uma atacada no estômago dela. 'Pô, estou passando mal, tenho que falar com as minhas amigas'. E vomitava. Nessa que ela vomitava, eu falei: 'Caralho, malandro, puta que pariu, eu não vou ficar com a menina'. Já era muito tarde, eu também tinha bebido. Quando os meninos bateram no vidro do carro, ela estava dormindo no meu colo. Levamos ela embora.

Por que o Robinho diz nos áudios que ela estava embriagada?

As pessoas próximas que conhecem o Robinho... O Robinho tem uma memória muito assim... um pouco curta a memória dele. É tanta informação na cabeça do Robinho! Tanta informação, de tudo, naquela época. De marketing, de trabalho. Era tanta informação na cabeça do Robinho que o Robinho não deu muita atenção. Então o Robinho falou bobagem. O Robinho falou coisas... Ali ele não sabe nem o que ele estava falando.

Ela estava consciente no momento?

O Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém. Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo. Teve gente que conseguiu fazer e teve gente que não. Isso tá em todo lugar da sociedade. Eu frequentei durante muito tempo [casa de swing], ia sempre com os amigos, 'vamos dar um pulinho ali'. Então, pra você ver, quem gosta disso, procura o local certo pra isso. Não sai por aí atacando ninguém, pegando ninguém à força, porque todos nós não precisamos. Antes de a molecada ser casada, antes de todo mundo ser casado, as meninas desciam de São Paulo pras nossas festas.