Pedro Lourenço confirma compra do Cruzeiro e chegada de Alexandre Mattos

"E deixar claro que eu não estou comprando o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro é a torcida. Sou um torcedor e espero ter o apoio de todos os torcedores para a gente melhorar o time. Trazer alguns jogadores quando abrir a janela para a gente dar uma melhorada no clube. O coração está batendo forte."

O empresário ainda falou sobre a contratação do diretor esportivo Alexandre Mattos, que estava no comando do América-MG há menos de um mês e chega na Raposa como homem de confiança de Pedro Lourenço.

"O Cruzeiro vem sendo muito bem gerido pelo Ronaldo e pela equipe dele. A única coisa que nós mudaremos é o futebol. Não é que eu não tenha confiança nos outros que estão lá, no Paulo (André), mas tenho confiança no Alexandre (Mattos) que vai ser o homem do futebol do Cruzeiro", revelou.