Com Cuesta, Bahia realiza único treino visando estreia na Copa do Brasil

O elenco do Bahia realizou, na manhã desta segunda-feira, o primeiro e único treino antes de enfrentar o Criciúma, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024. A partida está marcada para esta terça, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

As atividades contaram com a participação de alguns atletas da base. O zagueiro Victor Cuesta, que passou por cirurgia no nariz e desfalcou a equipe contra o Grêmio, treinou normalmente.

Os exercícios começaram na academia, com um trabalho de aquecimento. Na sequência, os atletas assistiram, no auditório, a um vídeo de análises da vitória diante dos gaúchos, por 1 a 0, no último sábado, pelo Brasileirão.