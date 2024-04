Rashford pode deixar o Manchester United na próxima temporada

O futuro de Marcus Rashford pode ser longe do Manchester United. O clube não irá se opor em vender o atacante caso chegue uma boa proposta e não vai criar barreiras se o atleta demonstrar desejo sem sair na próxima temporada.

Segundo o jornal inglês The Atlhetic, o desejo dos Red Devils é de que o inglês cumpra os quatro anos restantes do seu contrato e estão dispostos a ajudá-lo a recuperar a forma apresentada nos anos anteriores. Entretanto, a direção quer colocar a decisão nas mãos do jogador.