Cuiabá trabalha para contratar técnico português Álvaro Pacheco

Aos 52 anos, Álvaro Pacheco chegou ao Vitória de Guimarães na atual temporada. Tem no currículo passagens por Fafe, Vizela e Estoril, todos de Portugal.

Em entrevista no último sábado, após a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, o presidente do Cuiabá admitiu a necessidade de buscar um novo treinador. O time é o lanterna do Brasileirão, ainda sem pontuar.