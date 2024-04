Defesa de Falco teme precedente Robinho e quer nova investigação no Brasil

"Se o STJ tivesse vencido bem esses argumentos, e na minha opinião, não venceu bem, a argumentação não foi boa do tribunal, a lei ainda diz o seguinte: que se fosse aplicado a brasileiros natos e que se pudesse retroagir ainda teria que ter um tratado internacional permitindo. E justamente com a Itália o Brasil tem um tratado que nega, [o tratado] fala: toda a cooperação entre Brasil e Itália não compreende as medidas de execução de pena. Com a Austrália existe possibilidade, com outros países existe a possibilidade, mas justo com a Itália não compreende."

Na argumentação dos advogados de Falco e de Robinho — o ex-jogador é defendido por José Eduardo Alckmin, primo do vice-presidente da República —, os brasileiros deveriam ser investigados e julgados novamente no Brasil.

Nesse caso, as autoridades brasileiras poderiam importar provas da Itália para recomeçar o caso do zero no país.

Outros quatro amigos foram denunciados pelo Ministério Público de Milão, além de Falco e de Robinho, mas o processo deles está suspenso porque eles já não estavam na Itália quando as investigações começaram e nunca foram encontrados pelos italianos.

O podcast Os Grampos de Robinho também está disponível no YouTube do UOL Esporte, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.

Confira abaixo os episódios anteriores: