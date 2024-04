Palmeiras, Fla, Grêmio: veja os times com mais títulos nos últimos 10 anos

Campeões estaduais no último final de semana, Palmeiras, Flamengo e Grêmio são os times que conquistaram mais títulos nos últimos dez anos — considerando apenas os clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Cada um deles conquistou 14 troféus desde 2014.

Confira o Top 10 de campeões entre os times de Série A do Brasileiro

Palmeiras - 14

Nos últimos 10 anos, o Palmeiras foi tetracampeão do Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023) e do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), bicampeão da Libertadores (2020 e 2021) e da Copa do Brasil (2015 e 2020), e campeão da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).