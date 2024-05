Após folga tripla, São Paulo encara jogo da Copa do Brasil antes de nova semana livre

Após o duelo pela Copa do Brasil, o São Paulo terá uma nova semana livre para trabalho. O compromisso seguinte do time é só na outra quarta-feira, dia 29, contra o Tallares, pela Libertadores. O confronto no Morumbis ocorre a partir das 21h30.

A equipe não jogará no fim de semana em razão do adiamento de algumas partidas do Campeonato Brasileiro. A CBF decidiu postergar a sétima e a oitava rodada da Série A por conta da tragédia ocasionada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O Tricolor jogaria contra o Internacional.

Zubeldía ainda deve contar com alguns desfalques importantes para enfrentar o Águia de Marabá. O lateral Rafinha, o volante Pablo Maia e o atacante Wellington Rato, lesionados, devem seguir de fora.

Em contrapartida, o São Paulo teve o retorno de Lucas na semana passada, diante do Barcelona-EQU. O jogador fica à disposição para quinta-feira e pode até ser titular.