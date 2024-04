'Gol contra': Mauro Cezar explica prejuízo do Flamengo com Lei do Mandante

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte a aprovação no Conselho Deliberativo do Flamengo do contrato com a Globo para transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029, em que o clube deve perder cerca de R$ 80 milhões por ano em relação ao contrato atual. Segundo Mauro, foi um "tremendo gol contra" de Rodolfo Landim.

'Bolo diminuiu porque os clubes não conseguem se entender': "A questão é que o bolo diminuiu. Primeiro, porque os clubes não conseguem se entender, se dividem em diferentes ligas, então você não faz o bolo crescer. Segundo, o produto Pay-Per-View, que dava um grande diferencial para o Flamengo, porque o Pay-Per-View há alguns anos era medido só em algumas capitais, depois passou a ser medido praticamente em todo o Brasil, como a torcida do Flamengo é muito grande no Brasil inteiro, espalhada, é claro que o Flamengo passou a ter mais pessoas que assinavam o Pay-Per-View do Flamengo, então isso pesava mais ainda a favor do clube. As outras partes dessa receita, que foi uma reivindicação lá atrás de vários outros clubes, inspirada na Premiere League, dava uma parcela do bolo em partes iguais, outra parcela em audiência (o Flamengo tem muita audiência e tinha muito Pay-Per-View), e a outra parcela pela colocação no campeonato, e foi justamente nesse período que o Flamengo montou times mais fortes e ganhar mais dinheiro também pela sua colocação, sempre entre os quatro mais bem colocados. Então, passou a ganhar muito mais que os outros".

'Rodolfo Landim brigou pela Lei do Mandante sozinho': "Lá atrás, eu considerei isso um grande erro dos clubes que reivindicavam essa mudança sem estudar o cenário, achando que só copiar os ingleses bastaria. O Cesar Grafietti, na ocasião, lá no começo, fez uma apresentação e mostrou que ia acontecer isso - e foi exatamente o que aconteceu. Agora, o Flamengo faz a mesma coisa, brigou pela Lei do Mandante, o Rodolfo Landim foi até o então presidente Jair Bolsonaro e brigou pela Lei do Mandante, sozinho. Não houve uma discussão com outros clubes, não houve uma análise mais profunda que envolvesse especialistas, fica muito claro isso. Se você procurar #pelaleidomandante, vai encontrar postagens de 2020 do Flamengo brigando pela Lei do Mandante, defendendo uma maior concorrência, comparando com outras ligas. Por exemplo, Brasileirão só tinha na época Globo e Turner, aí o Flamengo postava sobre a Premiere League, sobre a NFL. Ok, mas são outros mercados, mercados diferentes, mais maduros que desenvolveram seus próprios modelos. O Flamengo fez à moda dele, foi lá e brigou por uma coisa achando que era vantagem".