Corinthians ganha tempo para recuperar lesionados e pode ter novidades contra o América-RN

Em contrapartida, o volante Maycon e o meio-campista Ruan Oliveira, que passaram por cirurgia, desfalcam o clube do Parque São Jorge.

Outra baixa será Cássio, que antecipou a rescisão de seu vínculo e se despediu do Corinthians no último sábado, com uma entrevista coletiva no CT. Ele está a caminho do Cruzeiro.

O Corinthians ainda treina na segunda-feira e na terça antes da partida contra o América-RN. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time de António Oliveira defende a vantagem de 2 a 1 conquistada na ida, em Natal.