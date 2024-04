Artigos de luxo, camisas de futebol são caras e inspiram opções no mercado

"É quase 50% do valor de uma camisa de jogo", disse Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Inter. "Vamos ampliar ainda mais a gama de produtos oficiais do Flamengo, disponibilizando um grande portfólio de produtos de qualidade para atender aos nossos milhões de torcedores", ressaltou Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo.

Neste caso, são camisas que lembram às de jogo, porém não são exatamente iguais as que vão para o campo vestindo os atletas.

Imagem: DANTE FERNANDEZ / AFP

Quem comanda o mercado

A fornecedora de material esportivo que estampa as camisas de mais times da Série A é a Adidas, com quatro times. Umbro e Volt Sports estão com três equipes cada.

Há ainda dois times que vestem New Balance, dois com a Kappa, um com Puma, Nike e Reebok. Além disso, três times optam por marcas próprias e produzem os próprios uniformes.