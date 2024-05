Palmeiras tem semana focada na volta da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP

Nesta semana, o Palmeiras tem o foco apenas na volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. As sétimas e oitava rodadas do Brasileirão foram adiadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

O técnico Abel Ferreira, portanto, terá outro período para treinar e realizar os ajustes necessários. Em situação confortável no mata-mata nacional e na Libertadores, o Verdão teve um início aquém no torneio de pontos corridos.

Com oito pontos, o Palmeiras, apesar da defesa positiva, tem um dos piores ataques e a pior pontuação após seis rodadas desde 2017. O Verdão, com isso, ocupa apenas a nona colocação.