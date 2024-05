Carille pede paciência com atacantes lesionados no Santos e estipula prazo de retorno

Apesar de estar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos está sofrendo com a perda de atacantes. Três jogadores do setor estão entregues ao Departamento Médico.

São eles: Guilherme, Julio Furch e Pedrinho. O primeiro sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, na última quarta-feira. Já os dois últimos estão com pubalgia.

E nenhum dele vai voltar para o duelo contra o América-MG, marcado para sexta-feira. O técnico Fábio Carille pediu paciência na recuperação deles e a afirmou que eles devem ficar de fora por mais três ou quatro jogos.