Além do título: Flamengo pode tomar recorde que Flu carrega há 113 anos

O primeiro segue sendo Mazaroppi, pelo Vasco. Ele ficou 1816 minutos sem sofrer gols, entre 1977 e 1978.

Rossi superou dois personagens com passagens pelo Flamengo: Raul Plassman e Rogério Ceni. Plassman, porém, alcançou o feito como goleiro do Cruzeiro, quando ficou 1.016 minutos, em 1969. Já Ceni foi apenas treinador do Rubro-Negro e, como goleiro do São Paulo, ficou 988 minutos, em 2007.

A soma de minutos não inclui os acréscimos. Jogos amistosos, como a pré-temporada dos Estados Unidos, também não são levados em conta.

No Carioca, porém, o argentino continua imbatível. São 990 minutos (11 jogos) sem ser vazado por nenhum adversário.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.