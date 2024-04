Nova Iguaçu investirá em time, CT e estádio após mais de R$ 6 mi de receita

A grana do Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu recebeu R$ 787,5 mil da CBF por ter avançado à 2ª fase da Copa do Brasil. A equipe goleou o Itabuna, da Bahia, por 8 a 0.

O clube da Baixada ganhou R$ 300 mil para vender seu mando contra o Internacional para Brasília (DF). O jogo foi realizado no estádio Mané Garrincha e a "Laranja Mecânica" perdeu por 2 a 0 para o Colorado, dando adeus à competição.

Foram garantidos também mais de R$ 1,3 milhão de renda nas semifinais do Carioca com o Vasco. No primeiro jogo, o Nova Iguaçu embolsou R$ 568.326,36. Já no segundo ficou com R$ 804.619, 35. O regulamento do Estadual prevê uma divisão "meio a meio" em caso de empate e de 60% para o vencedor e 40% para o perdedor.

No 1º jogo da final do Estadual, contra o Flamengo, o clube embolsou R$ 679.777,98. A expectativa é a de que o Nova Iguaçu arrecade mais de R$ 600 mil no duelo deste domingo (7).

O clube também acertou a venda do atacante Carlinhos ao Flamengo por 600 mil euros (R$ 3,2 milhões). O jogador fará sua despedida do Nova Iguaçu no jogo de amanhã.